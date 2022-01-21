Yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'un Erfelek ilçesi Avlağısökü köyündeki etkili kar yağışı dolayısıyla evde mahsur kalan Nedim-Hamide A. çifti yoğun gayretler sonucunda kurtarılarak, Kaymakam Burak Bozkurt Gürses tarafından misafir edilmek üzere ilçe merkezine getirildi.

Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses'in sevk ve idaresindeki kurtarma operasyonuna İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri katıldı.

Vatandaşların yardım talebi üzerine akşam saatlerinde Kaymakam Gürses koordinesinde yola çıkan ekipler, yer yer iki metreye ulaşan kar altında, mahsur kalan aileye ulaştı. Kurtarma çalışmasının tamamlanmasıyla, aile sorunsuz bir şekilde misafir edilmek üzere ilçe merkezine getirildi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Gürses, yoğun gayretlerinden ötürü jandarma ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. - SİNOP