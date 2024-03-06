YÖK, yapay zeka ve büyük veri alanında yeni programlar açacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı. Toplantıya Özvar'ın yanı sıra yeni program ve bölümlerin açılacağı 20 üniversite rektörü ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Özvar yaptığı konuşmada; yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme, büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek üzere lisans/önlisans seviyesinde program açılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu amaçla YÖK bünyesinde "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu" kurulduğunu ifade eden Özvar, "Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm/program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini Yükseköğretim Kurulumuza sundu" dedi.
Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Üzerine Yeni Programlar Açılacak
Özvar, çalışma grubunun önerilerini değerlendirdiklerini ve yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılmasına karar verdiklerini ancak ilerleyen günlerde program sayısının artacağını belirtti.
Halihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", "Yazılım Geliştirme" ve "Bilgi Güvenliği Teknolojisi" bölümlerinin farklı üniversitelerde de açılmasını karara bağladıklarını anlatan Özvar, bunlara ilaveten 2 yeni lisans programının açılmasına karar verdiklerini belirtti. Özvar, lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu, açıkladı.
Rektör Çomaklı: "Teknoloji Çağında Bir Adım Önde Olmak Büyük Önem Arz Ediyor"
Atatürk Üniversitesinin 67 yılı geride bırakan tecrübesi, nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı altyapısı ile birçok alanda öncü konumda olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise program kapsamında bir değerlendirmede bulundu. Açılacak olan yeni programların yer aldığı üniversiteler arasında bulunmaktan ziyadesiyle mutlu olduklarını aktaran Rektör Çomaklı: "YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde geleceği şekillendirecek olan akademik programların ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak ve hatta bir adım öne geçmek büyük önem arz ediyor. Hem YÖK hem de üniversite olarak bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor ve gereken adımları atıyoruz" dedi.
"Yeni Çağın İhtiyaçlarına Uygun Adımlar Atıyoruz"
Atatürk Üniversitesinin başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini belirten Rektör Çomaklı: "Ülke yükseköğretiminde bir yenilik yapılacak ise akla ilk gelen üniversitelerden birisi her zaman kadim değere sahip olan Atatürk Üniversitesi oluyor. Bu konuda değerli Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, teknolojinin hızla gelişen dünyasına adımını sağlam atmaya hazırlanıyor. Yeni çağın ihtiyaçlarına uygun olarak yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerini genişletmek üzere harekete geçiyor. Bu kapsamda üniversitemiz, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere yeni programlarını ve bölümlerini duyurmaktan gurur duyuyor. Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik olarak başlatılan bu programlar, çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim ve araştırma platformu sunmayı hedefliyor" dedi.
"Öğrencilerimiz, Dijitalleşme Trendlerine Uyum Sağlayacak"
Yapay zeka alanında öne çıkan programların öğrencilere derin öğrenme, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve robotik gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim imkanı sunacağını belirten Prof. Dr. Çomaklı: "Bu programlar, öğrencilere yapay zeka teknolojilerini kullanarak gerçek dünya problemlerini çözme becerisi kazandıracak. Dijital dönüşüm süreçlerini anlama, dijital pazarlama stratejileri oluşturma ve dijital platformlar üzerinde yenilikçi çözümler geliştirme konularında öğrencilere uzmanlık kazandıracak olan bu yenilikçi hamle sayesinde öğrenciler, iş dünyasının dijitalleşme trendlerine uyum sağlama ve bu alanda liderlik yapma fırsatı bulacak" şeklinde konuştu.
"Geleceğin İnovatif Liderlerini Yetiştirmeye Kararlıyız"
Atatürk Üniversitesinin bu yeni programlarla öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda endüstri deneyimi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçladığını da aktaran Çomaklı: "Mezunlarımız, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak donanımlı ve rekabetçi bir şekilde iş gücüne katılacaklar. Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında eğitim ve araştırmaya önemli bir katkı sağlayacak olan bu yeni programlarımızla üniversitemiz, teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve geleceğin inovatif liderlerini yetiştirmeye kararlı bir şekilde ilerliyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › YÖK, yapay zeka ve büyük veri alanında yeni programlar açacak - Son Dakika
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