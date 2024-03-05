Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Yerel

Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

05.03.2024 19:46
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Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

SİNOP - Kastamonu- Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

Sinop, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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