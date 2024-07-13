Yozgat Belediye Başkanı Yağış Sonrası Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yozgat Belediye Başkanı Yağış Sonrası Esnafı Ziyaret Etti

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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehirde etkili olan yağış sonrası su baskınları yaşayan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Arslan, mağduriyetin giderilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

13.07.2024 10:35  Güncelleme: 11:02
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan şehirde etkili olan ve su baskınlarına neden olan yağış sonrası incelemelerde bulundu. Mağdur olan esnafın sorunlarını dinleyen Arslan, "Hemşehrilerimizin böyle bir mağduriyeti bir daha yaşamaması için gereken neyse belediye olarak yapacağız. Sorumluluğumuzun gereğini de yerine getireceğiz" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 10 Temmuz Çarşamba günü başlayıp etkisini sürdüren yağmur yağışı sonrası iş yerlerini su basan ve mağduriyet yaşayan esnafı ziyaret etti. Arslan, mağduriyetin giderilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi.

"Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için gereken neyse yapılacak"

Yağış sonrası iş yerleri su altında kalan esnafı ziyaret eden Kazım Arslan, iş yeri sahipleriyle görüştü, sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Yozgat'ta bir anda şiddetli bir yağış oldu ve Yozgat'ın dört,beş tane bölgesinde, caddesinde ciddi su baskınları oldu. Esnafımızda da ciddi mağduriyetler oluştu. Hemşehrilerimizin bazılarının evlerinde mağduriyetler oluştu, bundan dolayı üzgünüz. Bir anda olan yağış sebebiyle yapılacak bir şey yok, geçmiş olsun. Şimdi bundan sonrasında benzer durumlarda hemşehrilerimizin mağdur olmaması için gereken neyse yapılacak. Önümüzdeki hafta içerisinde bu bölgede su işleri ekiplerimizi su-kanal ekiplerimiz buraya gönderip, gerekli tespitleri yapacağız. Muhtemelen burada yeni bir takım kanallar açılması lazım, mangallar açılması lazım. Daha büyük giderler buraya konulması lazım. İşin özeti hemşehrilerimizin böyle bir mağduriyeti bir daha yaşamaması için gereken neyse belediye olarak yapacağız, bu neticede bizim sorumluluğumuzda olan bir şey. Sorumluluğumuzun gereğini de yerine getireceğiz. Burada bir sıkıntı da şu zannediyorum; Karayolu yan yoldan biraz daha yüksek kotta gidiyor. Ondan dolayı yeterince de suyu çekmiyordur derler. Bunların hepsini iyi bir çalışmayla gidereceğiz."

Yozgat Belediye Başkanı Yağış Sonrası Esnafı Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat Belediye Başkanı Yağış Sonrası Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Belediye Başkanı Yağış Sonrası Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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