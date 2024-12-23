Yozgat Belediyesi Müzik Topluluğu Yurt Dışına Açılıyor - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi Müzik Topluluğu Yurt Dışına Açılıyor

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Yozgat Belediyesi müzik topluluğu, iki haftada bir gerçekleştirdiği konserlerle yurt dışına açılmayı planlıyor. Başkan Kazım Arslan, topluluğun yurt dışındaki etkinlikleri için çalışmalar yapacağını belirtti.

23.12.2024 01:47  Güncelleme: 01:55
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Yozgat Belediyesi müzik topluluğu, yurt dışına açılmayı planlıyor

YOZGAT - Yozgat Belediyesi çalışanlarından oluşan belediye bünyesindeki müzik topluluğu pek yakında yurt dışına açılmayı planlıyor.

Yozgat Belediyesi çalışanlarının ağırlıklı olduğu müzik topluluğu iki haftada bir farklı müzik türlerinden eserleri dinleyicilerle buluşturuyor. Halk müziği, Türk sanat müziği, tasavvuf müziği gibi farklı seçenekleri dinleyicilerin beğenisine sunan topluluğun konserleri oldukça rağbet görüyor.

Müzik Öğretmeni Çağrı Çınarer, konser öncesinde prova yaparken aynı zamanda topluluğun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Müzik topluluğunu oluşturan ekibin belediye personelinden ve öğrencilerden oluştuğunu söyleyen Çınarer, oldukça cüzi bütçeyle konserlerin düzenlendiğini ifade etti. Her iki haftada bir konser veren ve şimdiye kadar 9 konser vermiş olan topluluk, her kesime hitap ediyor. Konsere üniversite öğrencilerinden farklı yaş gruplarına kadar geniş yelpazede katılım olduğunu söyleyen Çınarer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın çalışmalarına destek verdiğini ve kültür sanat aktivitelerini herkese aşılamayı istediklerini belirtti.

"Başkanımızın yurt dışı projesi var"

Müzik topluluğunun, Yozgat'ın ilçeleri ve farklı şehirlerde konser vermenin yanı sıra yurt dışına açılma planları da bulunuyor. Gelecek projelerden söz eden Çınarer, "Başkanımız Kazım Arslan topluluğumuzu, bütün üyeleriyle yurt dışına göndermeyi planlıyor. Konseptini başkanımızın belirleyeceği ve topluluğumuzun tüm üyelerinin katılacağı şekilde bir çalışma yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yozgat'ın kültür ve sanat şehri olduğunu göstermek için çalışıyoruz"

Konserin sonunda müzikseverlere hitap eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Bu konser bize gençlik ve üniversite yıllarımızı hatırlattı. Çok güzel bir konser oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Konserlerimiz bundan sonra da her ayın birinci ve üçüncü haftasındaki cumartesi günleri devam edecek. Ajandalarımıza şimdiden not alalım. Amacımız Yozgat'la ilgili oluşturulmak istenen olumsuz algının aksine Yozgat'ın kültür ve sanat şehri olduğunu göstermektir" şeklinde konuştu.

Yozgat Belediyesi Müzik Topluluğu Yurt Dışına Açılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat Belediyesi Müzik Topluluğu Yurt Dışına Açılıyor - Son Dakika

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