Üye Girişi
Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı - Son Dakika

Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı

23.01.2022 21:56

- Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı Yozgat'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri bazı mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirmeyince mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kar temizleme çalışması yapıp kara gömülen araçlarını kendi çabalarıyla çıkartıyor.

- Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı

YOZGAT - Yozgat'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri bazı mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirmeyince mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kar temizleme çalışması yapıp kara gömülen araçlarını kendi çabalarıyla çıkartıyor.

Yozgat'ta kar yağışı 2 gündür kentte aralıksız devam ederken Yozgat Belediyesi'nin bazı mahallelerde kar temizleme çalışması yapmaması vatandaşları çileden çıkartıyor. Köseoğlu Mahallesi Şehit Salih Çam Sokak'ta kar temizleme çalışması yapmayan ekipler, mahalle sakinlerini de zor duruma düşürdü. Mahalle sakinleri kara gömülen araçlarını kendi imkanlarıyla kardan temizleyerek çıkarmaya çalıştı. Köseoğlu Mahallesinde kardan ilerleyemeyen bir aracı mahalle sakinleri iterek bulunduğu yerden çıkardı.

Köseoğlu Mahalle sakinlerinden Yaşar Bildim, mahallelerindeki karın 2 gündür temizlenmediğini söyleyerek, "Aracımızı kendi imkanlarımızla temizledik. 2 gündür kar yağışı etkili oldu. Yozgat Belediyesi sağ olsun elinden geleni yapıyor! Bu yol araçların geçtiği yol, rabbimin rızası için şu yola bir kepçe gönderin yolu temizleyin. Bu kadar mı pasif bizim Yozgat'ımızın belediyesi. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Yol açıyoruz. Bir arkadaşımızın annesi şeker hastası dün rahatsızlandı. Ambulans mahalleye giremedi. Battaniye ile elimizde ambulansa kadar götürdük. Yazık, yolların temizlenmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kütlesine dayanamayan bir ağacın kırıldığı görüldü.

Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı
Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı
Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı

YORUMLAR
500

Yozgat Belediyesi, Yozgat, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı - Son Dakika


A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama         
21:48
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15

Son Dakika Haberleri
21:48 A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama
21:34 Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi
21:32 Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar
21:07 Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı
21:05 İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
21:03 Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi
20:50 Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı
20:35 Akıncı TİHA'nın da ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 22:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement