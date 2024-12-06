Yozgat Belediyesi Su Ücretlerinde Yüzde 25 İndirim Uyguladı

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Yozgat Belediyesi, yılın son meclis toplantısını su indirimiyle noktaladı.

Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştiren Yozgat Belediyesi'nin gündem maddeleri arasında alınan kararlardan en dikkat çekici olanı su kullanım ücretlerine yapılan yüzde 25 oranındaki indirim oldu. Eski tarifeye göre 0-10 metreküp su kullanımında 1 metreküp fiyatı 12 TL olarak belirlenmişti. Yeni tarifeye göre 0-13 metreküp su kullanımında fiyat 9 TL'ye düşürüldü.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, su indirimi kararının ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara destek sağlamak amacıyla alındığını ve belediye olarak her alanda halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - YOZGAT