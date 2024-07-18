Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi Yeniden Hizmete Girdi - Son Dakika
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Yerel

Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi Yeniden Hizmete Girdi

Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi Yeniden Hizmete Girdi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bir önceki dönem başlattığı Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni 5 yıl aradan sonra tekrar hizmete sundu. YOBİS ile şehirdeki 4 ayrı noktada bisikletler vatandaşlar tarafından kullanılabilecek.

18.07.2024 17:16  Güncelleme: 18:21
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bir önceki dönem belediye başkanlığı görevi sırasında hayata geçirdiği Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni (YOBİS) 5 yıl aranın ardından yeniden hizmete sundu. Arslan, "Göreve geldiğimiz günden beri de bu projeyi hayata geçirmek için bir gayret içerisinde olduk. Bugün itibarıyla üç tane istasyonumuzda Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni hizmete tekrar almış olduk" dedi.

Yozgat Belediyesi tarafından insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek, şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla 2018 yılında oluşturulan YOBİS, geçen dönem göreve gelen AKP'li Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse tarafından atıl duruma düşürülmüştü. Aradan geçen 5 yıllık sürecin ardından hizmete sunulan YOBİS ile şehrin 4 ayrı noktasına kurulan istasyonlar aracılığıyla bisikletler vatandaşlar tarafından gün boyu kullanabilecek. İlk bir saati 10 lira olarak belirlenen kullanım ücreti, her saat başı değişecek ve bir gün boyunca bisikletleri kullanmak isteyen vatandaşlar 75 lira ödeme yapacak. Vatandaşlar bisikletlerden 'Kent Kart' kullanılmak suretiyle istifade edebilecek.

"Maalesef bizden sonra bu projeye sahip çıkılmadı"

5 yıl aradan sonra YOBİS hizmetinin yeniden devreye sokulması sebebiyle basın açıklaması yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bu tarafa yaklaşık dört aylık bir zaman geçti. Bu süre içerisinde belediyenin idari ve mali yapısını düzeltmeye yönelik birtakım tedbirler aldık, bir takım yeni projelerin startını verdik. Bir taraftan da geçmiş dönemde yaptığımız ama atıl durumda kalan bazı işlerimizi, bazı projelerimizi yeniden işler hale getirmek için bir gayret içerisindeyiz. Geçmiş dönemde yaptığımız ve Yozgatlı hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanmış olan ve Yozgat'ın sosyal hayatına bir güzellik katan bir hoşluk katan projelerimizden birisi de akılda kalan projelerden birisi Yozgat bisiklet paylaşım sistemiydi. O dönemde çok büyük fedakarlıkla kurulmuş olan Yozgatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olan bir projeydi. Ama maalesef bizden sonra bu projeye sahip çıkılmadı. Kurmuş olduğumuz sistem büyük ölçüde elden çıktı. Göreve geldiğimiz günden beri de bu projeyi hayata geçirmek için bir gayret içerisinde olduk. Bugün itibarıyla üç tane istasyonumuzda Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni hizmete tekrar almış olduk. Yazılımla ilgili sorun vardı, bisikletlerin bakım onarımıyla ilgili sorun vardı, onları giderdik ve bugün itibarıyla Yozgatlı hemşehrilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, misafirlerimiz, Yozgat Bisiklet Sistemi'ni Kent Kartı kullanmak suretiyle istifade edebilecekler, istedikleri gibi kullanacaklar."

"Bunlar milli servet, milletin parasıdır, milletin servetidir"

Sistemi yeniden devreye sokabilmek için o dönemde harcadıkları paranın tamamına bugün ancak yazılımları güncelleyebildiklerini kaydeden Arslan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"O gün yaptığımız maliyetin neredeyse tamamına yakın bir harcamayla bugün yazılımları yenileyebildik ancak. Bu da yaptığımız hizmetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunlar milli servet, milletin parasıdır, milletin servetidir. Bunlara sahip çıkmak lazım ama çıkılmadı. Biz yaptığımız işe tekrar sahip çıktık ve bisiklet sistemini tekrar Yozgatlı hemşehrilerimizle buluşturduk. Çocuklarımız, gençlerimiz güzel güzel kullansınlar, kullanırken de bizi hatırlasınlar, güzel hatırlasınlar. Şu anda üç istasyonda faaliyet veriyor. Birisi Merkez Cumhuriyet Alanı, birisi terminal bölgesi, birisi de Kentpark bölgesi. Önümüzdeki hafta içerisinde yazılımla ilgili, daha doğrusu parçayla ilgili ufak bir problem var, Yozgat Park'taki istasyonumuzda hizmete başlamış olacak. Bu şekilde dört tane istasyonda YOBİS bisiklet sistemimiz çalışmış olacak. Ben inanıyorum ki Yozgatlı hemşehrilerimiz bu projenin tekrar faaliyete geçmiş olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyacaklar. Çünkü geldiğimden beri çok sayıda hemşehrimiz bize YOBİS'lerin ne zaman faaliyete geçeceğini soruyordu, bugün itibarıyla faaliyete geçti. Yozgat'ımıza hayırlı olsun."

Kentpark'taki basın açıklamasının ardından Belediye Başkanı Arslan ve basın mensupları, yeniden hizmete sunulan bisikletlerle park içerisinde tur attı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat Bisiklet Paylaşım Sistemi Yeniden Hizmete Girdi - Son Dakika

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