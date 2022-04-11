Yozgat isimler sözlüğü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat isimler sözlüğü çıktı

11.04.2022 14:57
Yozgat isimler sözlüğü çıktı

Araştırmacı-Yazar Durali Doğan tarafından hazırlanan " Yozgat İsimler Sözlüğü" kitabı yayımlandı.

Araştırmacı-Yazar Durali Doğan tarafından hazırlanan " Yozgat İsimler Sözlüğü" kitabı yayımlandı.

Yayımlanan kitapta 601 Yozgatlının; hayatı, kişiliği ve eserlerine yer verildi. Sorgunlu Yazar Durali Doğan 'ın uzun bir araştırma ve çalışma sonucu edebiyat dünyasına kazandırdığı "Yozgat İsimler Sözlüğü" kitabı büyük boy, lüks baskı 480 sayfadan oluşuyor.

Bugüne kadar 9 Tiyatro, 10 araştırma- inceleme, 1'de şiir olmak üzere 20 kitap yayımlayan yazarın bu 21. kitabı. "Yozgat İsimler Sözlüğü" nün 32 yıllık bilgi ve birikimimin ürünü olduğunu, kitabı hazırlarken çok sayıda yazılı kaynak taradığını, hayatta olanlarla bizzat görüştüğünü ifade eden Doğan, son çıkan kitabında "Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde; Tarih, kültür, edebiyat (aşık, şair, yazar) sanat, folklor, müzik, din, bilim, askerlik gibi değişik alanlarda eser ve hizmet veren Yozgatlı 601 şahsiyetin hayatı, kişiliği, sanatı ve eserlerine kitapta yer verdiğini" söyledi.

"Kitapta Aşık Dindari'den, Visali'ye, Hüzni'ye, Nazi'ye; Kınalı Hasan'dan, Akif Paşa, Ali Galip Gençoğlu'na, Papa Eftim'den, Arpaçlı Vasıf'a varıncaya kadar tarihi ve edebi şahsiyetin yer aldığını" vurgulayan Doğan, kitabı hakkında şunları söyledi: "Kitabı hazırlarken çok sayıda yazılı kaynak taradım. Hayatta olanlarla bizzat görüştüm. Yozgatlı olan herkese mümkün mertebe ulaşmaya çalıştım ve kitapta yer verdim. Ulaşamadığım ve unuttuklarım oldu ise beni bağışlasınlar. Eleştiri, öneri ve uyarılar Yozgat İsimler Sözlüğü'nün yenilenecek baskılarında mutlaka dikkate alınacak, eksikler giderilecektir. Bana maddi ve manevi destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Türkiye'de ilk defa üretildi! Bu mantar içine girdiği pizzanın fiyatını 50 euro artırıyor Türkiye'de ilk defa üretildi! Bu mantar içine girdiği pizzanın fiyatını 50 euro artırıyor 35 bin kişi iftar sofralarında buluştu 35 bin kişi iftar sofralarında buluştu

Durali Doğan, Araştırma, Osmanlı, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yozgat isimler sözlüğü çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
14:44 Kahreden ölüm! Eşinin bıçaklayarak katlettiği Elif, kucağındaki Ali bebeği korumuş
14:43 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Görüşmeye de savaşmaya da devam
14:37 Abramovich'in satın alacağı kulüp Göztepe değil Valencia'ymış!
14:37 Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı ve kızının öldürüldüğü koltuğun fotoğrafını unutamıyor!
14:29 Alkometre uzatan polis memurunun babası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı! O eğlenceli anlar sosyal medyada ilgi gördü
14:29 Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu
14:27 Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur
14:26 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
14:18 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat isimler sözlüğü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement