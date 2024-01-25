Yozgat\'ta Berberden Gönüllü Hizmet

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir berber, köy köy dolaşarak ziyaret ettiği hasta ve yaşlıların saç-sakal tıraşını gönüllü olarak yapıyor.

Akdağmadeni'nde berberlik yapan Mesut Taştan(35), 2 yıldır köyleri dolaşarak hasta ve yaşlıları gönüllü olarak tıraş ediyor. Rahatsızlıkları nedeniyle ilçeye gidip tıraş olamayan yaşlı vatandaşları haftanın belli günlerinde evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Taştan, yaşlıların saç ve sakal bakımlarını itinayla yapıyor.

Yanına aldığı ekipman çantasıyla köylere gidip ev ev dolaşan Taştan, hasta ve yaşlıların tıraşını yaparak hem hayır dualarını alıyor hem de gönüllere dokunuyor. Taştan ayrıca zaman zaman köy okulunda eğitim gören öğrencilerin de saç tıraşlarını yapıyor.

Haftanın belirli günleri kendi imkanlarıyla köyleri dolaştığını söyleyen Mesut Taştan, "2 yıl önce bu işe gönüllü olarak başladım. Bu süre zarfında haftanın belirli günlerinde ilçemizin köylerini dolaşarak hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın saçlarını kesip sakal tıraşlarını yapıyorum. Bazen tek başıma gidiyorum bazen de iş yerinde çalışan arkadaşlarımızla gidip yaşlılarımıza ve hastalarımıza bu hizmeti sunuyorum." dedi.

Bu işi gönüllülük esasına göre yaptığını da belirten Taştan, "Bazen rahatsızlıkları nedeniyle bazen de yaşlılıkları nedeniyle ilçeye gelip tıraş olamayan vatandaşlarımıza biz gidiyoruz. Bu işi gönüllü olarak severek yapıyorum. Evlerine gittiğimde beni kendi çocuklarıymış gibi karşılıyorlar, bu da beni mutlu ediyor. Onlarla sohbet ediyorum, dertleri varsa dinliyorum. Sakal ve saç tıraşlarını yapıyorum. Onların bir gülüşü bir hayır duası bana yetiyor. İmkanlarım el verdiği sürece bu hizmeti onlara sunmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu. - YOZGAT