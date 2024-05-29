Yozgat'ta Hayvan Sevgisi: 100'e Yakın Kanatlı Hayvan, 1 At ve 8 Kangal - Son Dakika
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Yozgat'ta Hayvan Sevgisi: 100'e Yakın Kanatlı Hayvan, 1 At ve 8 Kangal

Yozgat\'ta Hayvan Sevgisi: 100\'e Yakın Kanatlı Hayvan, 1 At ve 8 Kangal

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesine kesin dönüş yapan Hasan Şahan, evinin bahçesinde kurduğu kafeslerde farklı türlerde 100'e yakın kanatlı hayvanın yanı sıra barınak ve ahırda ise 1 at ve 8 kangal köpeği besliyor. Şahan, hayvanlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor ve memleketin kıymetini vurguluyor.

29.05.2024 11:39
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İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesine kesin dönüş yapan Hasan Şahan, hobi olarak evinin bahçesinde oluşturduğu kafeslerde farklı türlerde 100'e yakın kanatlı hayvanın yanı sıra barınak ve ahırda ise 1 at ve 8 kangal köpeği besliyor.

İstanbul'da 15 yıl boyunca özel bir kreşte güvenlik amirliği yaptıktan sonra işini ve kurulu düzenini bozarak memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesine yerleşme kararı alan Hasan Şahan, iki katlı evinin bahçesinde özlemini duyduğu hayvanları yetiştirme kararı aldı. Çocukluğundan beri özellikle kanatlı hayvanlara ilgi duyan Hasan Şahan, Şefaatli ilçesinde evinin bahçesine, hayvanları için 11 kafes, ahır ve barınak kurdu. Şahan kafeslerde hindiden tavuğa, ördekten kaza, tavus kuşundan güvercine kadar 15 çeşit kanatlı hayvanın yanı sıra 1 at ve 8 kangal köpeği yetiştiriyor. Vaktinin büyük bir kısmını hayvanlarının beslenmesi ve bakımı ile geçiren Şahan, hayvanlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"100 kanatlı, 1 at ve 8 kangal var"

Memleket hasreti ve hayvan sevgisinin kendisini memleketine çektiğini söyleyen Hasan Şahan, "İstanbul'dan geldim, özel bir kolejde güvenlik amirliği yapıyordum. Memleket hasreti ve hayvan sevgisi bizi buraya çekti. Bu işi hobi amaçlı yapalım derken geçim kapımız oldu, para kazanmaya başladık. 15 çeşit, 100'e yakın kanatlı hayvanım var, 8 tane kangal köpeğimiz var, atımız, tavus kuşumuz var. Ben 6 senedir bu işle uğraşıyorum. Hayvanların hastalıklarını, hastalığa hangi ilaçların geleceğini çok iyi biliyorum. Onlarla özenle ilgileniyorum. Evimin bahçesini de hobi bahçesi yaptım, 11 tane kümes yaptım, 6 tane daha kümes yapacağım. Tüm ırkları ayrı ayrı kümeslere koydum orada bakıyorum. Hayvanları karışık kümeslerde tedavi etme şansınız olmuyor. Onun için ayrı ayrı kümeslerde bakıyorum" dedi.

"Hayvanlarla ilgilenirken huzur buluyorum"

Hayvanlarıyla ilgilenirken huzur bulduğunu da belirten Şahan, "Ben bu bahçede, hayvanların arasında huzur buluyorum, akşamları burada çayımı içiyorum. Hayvanlarımı besliyorum, bunları seyrediyorum. Burada bedensel ve zihinsel tüm yorgunluğumu bu hayvanlar alıyor. Ben bu hobim için İstanbul'daki düzenimi bozarak geldim. Geldiğime de çok mutluyum, dışarıyı görmeyen büyükşehrin zorluklarını görmeyen insanlar dışarıda daha çok imkan ve para olduğunu düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Memleketinde kazanılan bir lira bile daha iyi, herkes memleketinin kıymetini bilsin. Büyükşehirlere imrenmesinler. O yüzden memleketlerini terk etmesinler" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Hayvan Sevgisi: 100'e Yakın Kanatlı Hayvan, 1 At ve 8 Kangal - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Hayvan Sevgisi: 100'e Yakın Kanatlı Hayvan, 1 At ve 8 Kangal - Son Dakika
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