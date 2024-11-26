Yozgat'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı

Yozgat'ta 25 Kasım programında kadına yönelik şiddetle mücadele vurgulandı.

26.11.2024 17:14
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Yozgat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' programı düzenlendi

YOZGAT - Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' programı düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen programa Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Müftülüğü katkı sağladı. Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el işi ürünleri sergilendi. Programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, stantları gezerek bilgi aldı.

"Kadın erkek yan yana, medeniyet yolunda bin yıllardır birlikte yürüyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal "Kadın erkek yan yana, medeniyet yolunda bin yıllardır birlikte yürüyoruz. Bu yolculukta maalesef vicdanlarımıza hançer gibi saplanan, bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar da yaşıyoruz. Kadına yönelik şiddet, bu vakaların en çirkinlerinden biridir. Şiddet, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, toplumların ruhunda peyda olmuş kötü huylu bir tümördür. İnsanlığı zehirleyen bu habis urun, kökünden kazınması noktasında hepimiz canla başla mücadele etmeliyiz" cümlelerini kullandı.

Programın devamında hayalleri gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeyen iki kadın örneğinin incelenmesini konu alan klip yayınlandı. 'Yeniden 20 yaşında olsaydınız ne yapardınız?' sorusunu yanıtlayan kadınların "Kendime bir hedef belirlerdim", "Kayınvalidemle yaşamayı kabul etmezdim", "Mutlaka bir günü lunaparkta geçirirdim" gibi farklı cevapları yer aldı.

Jandarma, Emniyet, Müftülük ve Sosyal Hizmetler çalışanı olan konuşmacılar şiddetin tanımı, aile içi şiddet, şiddetin çocuklara etkileri ve şiddete yönelik yasalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Yerel Haberler, 3-sayfa, Yozgat, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı - Son Dakika

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