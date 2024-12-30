Yozgat'ta Kanatlı Yetiştiriciler Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Kanatlı Yetiştiriciler Zor Günler Geçiriyor

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Yozgat'ta yem fiyatları artarken kanatlı hayvan satış fiyatları aynı kalıyor, üreticiler zorlanıyor.

30.12.2024 13:18
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Yozgatlı kaz, hindi, tavuk, ördek gibi kanatlı hayvan yetiştiricileri, yem fiyatlarının çok yüksel olmasına karşın kanatlı fiyatlarının yerinde saydığını söyledi. Yozgatlı kanatlı hayvan yetiştiricilerinden Yılmaz Çalışkan, "Geçen sene biz yemin torbasını 350- 400 liraya alıyorduk, bu sene 750- 800 lira oldu, maliyetler iki katı arttı. Fakat ürettiğimiz kazlar şu anda geçen senenin fiyatlarının aynısına gidiyor" dedi.

Yozgat'ta diğer tarım ve hayvancılık sektöründe olduğu gibi kanatlı hayvan varlığında da ciddi bir gerileme yaşanırken, üreticiler zor günleri aşabilmek için mücadele veriyor. Yozgat'ta 2018 yılında uygulamaya konulan 'Yozgat damızlık kaz ıslahı' projesi kapsamında, kaz yetiştiriciliği de yaygınlaştı. Ancak, pandemi ve sonrasında yaşanılan ekonomik sıkıntılar, kanatlı yetiştiriciliğini de olumsuz etkiledi. Özellikle yem fiyatlarındaki artışların kaz yetiştiriciliği gibi yüksek miktarda yem tüketen hayvanların varlığının azalmasına neden olduğu kaydedildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Aşağı Karakaya Köyünde kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Yılmaz Çalışkan, her zaman yem alıp yedirme şansının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"10 yıldır burada kaz yetiştiriciliği yapıyorum. Tavuklarımız var, ördeklerimiz var. Özellikle kazlar benim olmazsa olmazlarım. Bu kazların cinsini Alaca'dan getirdim, yaklaşık on sene önce. Kendi kazlarımızla kırdık (ıslah ettik) ve bu nesli aldık. Canlı kilosu 4,5 kilo ile 7 kilo arasında değişiyor. Yılda bir veyahut da iki defa kuluçka yatma özellikleri var. Cinsi dövüş kazı olarak geçer bunlar. Şu anda bunlarla üretime devam ediyoruz. Yemler çok pahalandı. En büyük sorunumuz yemde. Her zaman yem alıp yedirme şansımız yok. Yazın bunları yayılıma çıkartıyoruz. Yaylımda dokuzuncu ay, onuncu aydan sonra yem veriyoruz. Genelde onuncu aydan sonra yağlanmaya, etlenmeye başlar. Ondan sonra kesime giriyor."

"Geçen yıl daha karlıydı maliyetlere göre"

"Geçen yıl daha karlıydı maliyetlere göre" diyen Çalışkan, "Geçen sene ben üst üste bin 800- 2 bin lira arasında sattık. Bu sene de aynı fiyatlar gidiyor ama yem aldı başını gidiyor. Geçen sene biz yemin torbasını 350- 400 liraya alıyorduk, bu sene 750- 800 lira oldu, maliyetler iki katı arttı. Fakat ürettiğimiz kazlar şu anda geçen senenin fiyatlarının aynısına gidiyor. Vatandaşın alım gücü zayıfladığı için satmakta zorlanıyoruz. Pazarı tam anlamıyla bulmuş değiliz, özellikle İç Anadolu'da. Dışarıya da gönderdiğimiz oluyor ama bu da işte işçi maliyetini artıyor. Bugün bir kazı temizlemesi 400- 450 lira, 500 lira para istiyorlar, zor olduğu için. Bu maliyetlerle ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Yozgat, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kanatlı Yetiştiriciler Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika

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