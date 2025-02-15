Yozgat'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

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Yozgat'ta Özel İdare ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

YOZGAT - Tüm yurtta etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı Yozgat'ta ve ilçelerinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Yozgat ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Akdağmadeni ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Şefaatli, Çayıralan, Akdağmadeni, Sorgun ve Kadışehri ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.