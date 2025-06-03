Yozgat\'ta Minibüs Devirildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Şarkışla'daki cenaze töreninden Ankara'ya dönen vatandaşları taşıyan minibüs, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolunda trafik yaklaşık 2 saat tek yönlü olarak sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.10 sıralarında Doğu Anadolu Bölgesi'ni batı illerine bağlayan Uluslararası karayolunun Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan Halil İbrahim K. idaresindeki 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat karayolunun Beyazıtkaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Duran Lalek ile Hasan Özcan isimli vatandaşlar olay yerinde hayatını kaybetti. 5'i ağır 15 kişi yaralandı ve Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastaneleri ile Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Otobüste bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan Gülsüm Özcan, şoförün hız yaptığını, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası olay mahalline giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilgililerden bilgi aldıktan sonra, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 14.10 sularında Akdağmadeni Beyazitkaçağı köyü civarında Sazlıdere istikametinde Sivas-Yozgat-Ankara karayolu üzerinde maalesef elim bir kaza ile karşılaştık. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, beşi ağır olmak üzere 15 vatandaşımız da yaralı olarak hastanelere sevki yapıldı. Hayatını kaybeden insanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın bir kısmı Akdağmadeni'nde ilçe devlet hastanemizde, bir kısmı Sorgun devlet hastanemizde, sadece 2 tanesi Saraykent Devlet Hastanesi'nde, diğer durumu biraz daha kritik olan yaralarınızı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Sivas Şarkışla ilçesine, Ankara'dan cenazeye katılmak üzere gelmişler ve cenaze sonrasında dönerken maalesef böylesine bir elim olayla karşılaşmışlar. Her zaman, her daim hemşehrilerimizi uyarıyoruz, lütfen trafik kurallarına uyalım, hız kurallara uyalım, canımız yanmasın diyoruz ama maalesef zaman zaman da canımızın yandığı oluyor. Bunları ilk anda tespit etmek çok mümkün değil, arkadaşlarımız, teknik olarak konuyu çalışacaklar. Birçok görüş var, aşırı surat, karşıdan gelen güneş ve bu vesileyle yan şarampole vurup tekrar yola geri gelme şeklinde gözüküyor. Bunlar tahmin, bunların neticesi arkadaşlarımızın yapacağı teknik inceleme sonrasında ortaya çıkacak."