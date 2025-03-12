Yozgat'ta Ramazan Davulcuları Şov Yaptı

Ramazan davulcuları hem oynadı, hem sahura kaldırdı
YOZGAT - Yozgat'ta Ramazan davulcularının sahurdaki renkli görüntüleri görenleri gülümsetti.
Yozgat merkezde bulunan ve Pazar yeri olarak bilinen muhitte Ramazan davulcuları adeta davul şov yaptı. Sahur vaktinde hem davul çalan hem de oynayan davulcular renkli görüntüler ortaya çıkardı. Mahalle sakinlerinin cep telefonuna yansıyan görüntülerde eğlenceli dakikalar kayda alındı.
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