Yozgat'ta Su Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Su Tasarrufu Çağrısı

Kuraklık riski artarken Yozgat'ta su seviyesi yükselmiyor, Vali Özkan tasarruf çağrısında bulundu.

12.03.2025 11:45
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta sulama ve su ürünleri üretiminde kullanılan baraj ve göletlerde, su seviyesi yağan karların erimesine rağmen yükselmedi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu, "Kuraklık riskine karşı önceden tedbir tedbirimizi almalıyız. Bu tedbirlerin başında da tasarruf geliyor" dedi.

Yeraltı ve yerüstü suları bakımından Orta Anadolu'nun en fakir ili olan Yozgat, toplam bin 393 metreküp su potansiyeline sahip. Bu su potansiyelinin bin 32 metreküpü yerüstünde, 361 metreküpü ise yeraltında bulunuyor. Mevcut su potansiyeli ile toplam ekilebilen 4 bin 444 dekar tarım alanından sadece 79 bin 194 hektar tarım alanı ekonomik olarak sulanıyor. Kurak toprakların sulanarak tarımsal üretimin artırılabilmesi için tesis edilen 5 baraj ve çok sayıdaki göletlerde kuraklığa bağlı olarak su seviyesi önemli ölçüde düştü, şubat ayında yağan karlar erimesine karşılık su seviyesinde yükselme beklenilen düzeyde olmadı.

Tarımsal sulamada yaşanılacak sorunlar, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle artan kuraklık riskine karşı önlem almak amacıyla yapılan toplantıda, tarımsal kuraklığa karşı alınacak tedbirler ve eylem planları konuşulduğu açıklandı.

"İlimiz tarım ve hayvancılıkta ülkemiz için stratejik bir konumda"

Toplantı sonrasında valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık alanında ülke genelindeki önemine vurgu yapılarak, kuraklık riskinin bu sektörler üzerindeki olası etkilerinin değerlendirildiğine yer verildi. Paylaşımda, "İlde yetiştirilen temel bitkisel ürünlerin gelişim durumu, yağış verileri ve diğer iklimsel göstergeler karşılaştırıldı. Ayrıca, Yozgat'taki baraj ve göletlerin doluluk oranları incelenerek, su kaynaklarının mevcut durumu analiz edildi. Barajlarımız ve göletlerimizdeki doluluk oranının yüzde 15 seviyelerinde olduğu" aktarıldı. Vali Özkan'ın, şu açıklamasına yer verildi:

"Hemşehrilerimizden önemle ricamız, suyumuzu tasarruflu kullanalım. Kuraklık riskine karşı önceden tedbir tedbirimizi almalıyız. Bu tedbirlerin başında da tasarruf geliyor. Öte yandan, ilimiz tarım ve hayvancılıkta ülkemiz için stratejik bir konumda. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alacağız. Bu kapsamda, ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak eylem planlarımızı hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

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