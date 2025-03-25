Yozgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında ücretsiz çam fidanı dağıttı, bu yıl il genelinde 40 milyon fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Türkiye'nin fidan üretim merkezlerinden biri Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Fidan Üretim Şefliği, 30 hektarlık geniş üretim alanında yılda 3 milyon fidan yetiştirerek, ülkenin dört bir yanına gönderiyor ve ilin ağaçlandırılmasına da katkı sunuyor.

Fidanlıkta yetiştirilen yaklaşık 33 bin fidan, Orman Hatası kapsamında il merkezi ve ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yozgat merkezde yapılan dağıtımda vatandaşlar ücretsiz fidandan alabilmek için mücadele verdi. Yozgat Merkez Derbent Köyü'nden Seyit Dursun, "Orman İşletmesi fidan dağıtıyormuş. Nasip olursa kalırsa biz de faydalanacağız. Araziye dikeceğiz, hatıra olsun diye" dedi.

Yozgat'ta Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdür Yardımcısı Onur Kaya, bu yıl il genelinde 4 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığını belirterek, "Dünya Ormancılık haftası kapsamında bu yıl ilimiz genelinde 33 bin fidan dağıtıyoruz vatandaşlarımıza. Sayın Valimizin talimatıyla da bu yıl Yozgat ilinde 4 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" diye konuştu.