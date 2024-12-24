Yozgat\'ta Yeni Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta yaklaşık 35 yıl önce yapılan ve şehrin genişlemesi nedeniyle kent merkezinde kalan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, hem çevreye pis koku yaydığı hem de görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle iki yıldır kullanılmıyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehirden 10 kilometre uzaklıkta yeni bir tesis inşa etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yozgat şehir merkezinden geçen, şehrin atık su ve fosseptiklerinin bırakıldığı Kirazlı dereden akan su ile bölgedeki köylerin tarım alanlarının sulanması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkarttığı gerekçesiyle, dereden sulama yapılan alanlarda 1988 yılından tesisin hizmete açıldığı 2006 yılına kadar tarım yapılması yasaklanmıştı. 2006 yılında açılan Yozgat Belediyesi Atık Su Biyolojik Arıtma Tesisi'nde arıtılan su, Baltaözü Deresine deşarj edilerek, tarımsal faaliyetlere yeniden izin verilmişti. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, son iki yıldır tesisin çalıştırılamadığını, bunun da kirliliğe neden olduğu gibi insan sağlığını da tehdit ettiğini bildirdi.

"Mevcut arıtma tesisimizin son iki yıldır çalışmasında bir takım eksiklikler var"

Belediye Başkanı Arslan, mevcut tesisi geçici olarak yeniden devreye sokarken, yeni bir tesisin şehrin 10 kilometre dışına taşınması için çalışma başlattıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Yozgat'ın mevcut arıtma tesisi yaklaşık 30 yıllık bir arıtma tesisi ama başladığı dönemi düşündüğümüz zaman 40 yıl öncesinin teknolojisini yansıtıyor. O gün için çok önemli bir hizmetti ama bugün itibarıyla Yozgat'ın ihtiyacına cevap vermediği kanaatindeyim. Yozgat coğrafi olarak da büyüdü, Çapanoğlu Mahallesi, Şeyh Osman Mahallesi ve Sarıhacılı Mahallesi arıtma tesisinin üzerinde kaldılar. Arıtma tesisi bir manada şehrin ortasında, şehrin bir kısmının kanalizasyonu ve atık suları arıtılmadan açık ortamlara veriliyor. Bu tabii ki günümüzde kabul edebileceğimiz bir şey değil, insan sağlığı açısından, çevre sağlığı açısından. Mevcut arıtma tesisimizin son iki yıldır çalışmasında bir takım eksiklikler, noksanlıklar var. Biz bunların hepsinin farkındayız. Bu yüzden öncelikli olarak her şeye rağmen mevcut arıtma tesisini çalışır hale getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kısmen çalışmaya başladı arıtma tesisimiz ama çok kısa bir süre içerisinde tam kapasiteyle çalıştıracağız. Tam kapasiteyle çalışsa bile şehrin bir kısmının ihtiyacına cevap vermeyecek. Bunun için de arıtma tesisini biraz daha ileri bir noktaya taşımamız gerekiyor ki; hedefimiz yaklaşık 10-12 kilometre kadar şehrin dışına çıkartmak istiyoruz. Bu da Başıbüyüklü köyü civarlarına denk geliyor. Başıbüyüklü köyü etrafında yeni bir arıtma tesisi yapmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Arkadaşlarımız bununla ilgili ön hazırlıkları yapıyorlar ve kısa bir süre içerisinde gelinen noktayı bizimle paylaşacaklar. Bu çok ciddi bir yatırım, bugünden yarına hemen gerçekleştirebileceğimiz bir şey değil. Bugün Yozgat'ın ihtiyacına cevap verebilecek bir arıtma tesisinin maliyeti asgari 500 milyon civarında bir meblağ tutuyor. Bir şekilde tabii ki bu kaynağı oluşturup, çevre sağlığına ve insan sağlığına uygun bir şekilde yeni bir arıtma tesisini Yozgat'ımıza kazandıracağız."

"Arıtma tesisinde arıttığımız atıklar hemen çıkar çıkmaz, ahır bağlantısı sebebiyle tekrar kirleniyor"

Mevcut arıtma tesisinden çıkan suyun, aynı bölgede bulunan ahırlar nedeniyle hemen kirlendiğini kaydeden Belediye Başkanı Arslan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yozgat girişinde ahırlar var. Hemen arıtma tesisinin yanı başında, arıtma tesisinde arıttığımız atıklar hemen çıkar çıkmaz, ahır bağlantısı sebebiyle tekrar kirleniyor ve bu da Yozgat'a yakışmayan bir tablo. Onun için onlara da haziran ayına kadar süre verdik. Kurban Bayramı'ndan sonra şehir girişinde çok kötü bir görüntü arz eden ve aynı zamanda çevre kirliliğine sebep olan insan sağlığı açısından tehlike oluşturan ahırları da haziran ayı itibarıyla yıkıp, kirliliği biraz daha azaltmış olacağız. 12-13 tane ahır var, bunların üç tanesi faal. Biz orada bir imar düzenlemesi yapmak suretiyle arsa sahiplerinin mülkünün değer kaybetmesini önlemiş olacağız. Onlar da kendi uygun gördükleri yine kendi arazileri olan ama şehir dışında bir bölgeye taşıyacaklar. Belli bir yer vermedik. Onlar bize kendi arazileriyle ilgili yer getirecektir, uygun gördüğümüz yerlere yeni ahırlar için izin vereceğiz."