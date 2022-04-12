Yozgat'ta 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor - Son Dakika

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Yozgat'ta 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

YOZGAT - Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve "Veresiye Defteri" anlamına gelen "Zimem Defteri" uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.

Yozgat Valiliğinin hayata geçirdiği uygulama ile mahallelerdeki bakkallara ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçları, hayırsever vatandaşlar tarafından kapatılıyor. Bu doğrultuda Yozgat'ta iş insanı Gülşen İtik, Tuzkaya Mahallesinde bulunan bir bakkalda yaklaşık 20 hanenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 4 bin 880 liraya satın alarak tüm borçları ödedi.

Yozgat Valiliğinin Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri (veresiye defteri) geleneğini sürdürme adına bir kampanya başlattığını belirten İtik, "Bizler de iş insanları olarak birkaç mahallemizde bu uygulamayı devam ettirmek adına mahalle sakinlerinin bakkaldaki borcunu kapatma kararı aldık. Mahallelinin bakkala olan 4 bin 880 lira borcunu ödedik, veresiye defterini aldık. Burada yaşayan mahalle halkının bu bakkala borcu kalmadı." dedi.

Bakkal Cihat Güneş ise, "Hayırseverler bakkala geldi, Zimem Defteri uygulamasını yaptılar. Mahalle sakinlerinin borçlarını kapattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.