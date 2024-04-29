Yunusemre Belediye Başkanı Engelsiz Bir Şehir İçin Çalışacak

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Balaban, engelsiz bir şehir için çalışacaklarını söyledi.

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Başkan Balaban'a görevinde başarılar dileyen Dernek Başkanı Yasemin Yıldız, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi, bedensel engelliler olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Yasemin Yıldız ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Dernek başkanı olarak kendisine teşekkür ederim. 2008 yılında dernek başkanı olduğumda kendisinden büyük destek görmüştük. Makamına da çok yakıştı. Elbette sıkıntılarımız var, bunları da istişare ederek çözmek istiyoruz" dedi.

"Engelli birimi oluşturacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balaban ise, engelsiz bir şehir için belediye olarak çalışacaklarını söyledi. Başkan Balaban, "Tüm sivil toplum örgütlerine eşit mesafedeyiz. Değişik engelli bireylerin kurduğu dernekler var. Bu derneklerle bir platform oluşturursanız mücadeleniz daha güçlü olur inancındayım. Belediyemizde de bir engelli birimi oluşturacağız. Birimde de engelli bir vatandaşımız olacak. Bunun da çalışmasını yapıyoruz. Haziran ayı içerisinde de oluşturacağız" dedi. - MANİSA