Yunusemre Belediye Başkanı Engelsiz Bir Şehir İçin Çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Engelsiz Bir Şehir İçin Çalışacak

Yunusemre Belediye Başkanı Engelsiz Bir Şehir İçin Çalışacak

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve yönetimini ağırladı. Başkan Balaban, engelsiz bir şehir için çalışacaklarını söyledi.

29.04.2024 16:24  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Balaban, engelsiz bir şehir için çalışacaklarını söyledi.

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Başkan Balaban'a görevinde başarılar dileyen Dernek Başkanı Yasemin Yıldız, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi, bedensel engelliler olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Yasemin Yıldız ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Dernek başkanı olarak kendisine teşekkür ederim. 2008 yılında dernek başkanı olduğumda kendisinden büyük destek görmüştük. Makamına da çok yakıştı. Elbette sıkıntılarımız var, bunları da istişare ederek çözmek istiyoruz" dedi.

"Engelli birimi oluşturacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balaban ise, engelsiz bir şehir için belediye olarak çalışacaklarını söyledi. Başkan Balaban, "Tüm sivil toplum örgütlerine eşit mesafedeyiz. Değişik engelli bireylerin kurduğu dernekler var. Bu derneklerle bir platform oluşturursanız mücadeleniz daha güçlü olur inancındayım. Belediyemizde de bir engelli birimi oluşturacağız. Birimde de engelli bir vatandaşımız olacak. Bunun da çalışmasını yapıyoruz. Haziran ayı içerisinde de oluşturacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yasemin Yıldız, Yunusemre, Balaban, Manisa, Sivil Toplum, Engelliler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı Engelsiz Bir Şehir İçin Çalışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:29 Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatılmadı Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatılmadı
15:08 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:39:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Engelsiz Bir Şehir İçin Çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement