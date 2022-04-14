Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

14.04.2022 14:35
Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak kolisi dağıtıyor.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak kolisi dağıtıyor. Hayırseverlerin de desteğiyle hazırlanan erzak kolilerinin dağıtımının devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan'ın paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtımına devam ediyor. Özenle hazırlanan paketler, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Şu ana kadar binlerce erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi burada yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından hazırlanan erzak kolilerimizin dağıtımına başlandı. Ürünlerimizi hayırseverlerimiz ve bazı firmalar hibe ederek bizlere yardımcı oldular. Cenab-ı Allah hayırseverlerimizin yaptıkları yardımları da kabul etsin. Tespit ettiklerimiz dışında çevresinde ihtiyaç sahibi olduğunu gördükleri aileleri vatandaşlarımız belediyemize bildirebilir. Vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, sağlık ve huzur içinde geçecek bir Ramazan diliyorum. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da belediyemize gelerek başvuruda bulunabilir" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor
Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor
Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

YORUMLAR
500
Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor

Yunusemre Belediyesi, Mehmet Çerçi, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:42:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement