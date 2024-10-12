Yunusemre Belediyesi\'nden Kız Çocukları Günü Etkinliği

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Yunusemre Belediyesi, 11 Ekim Kız Çocukları Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleyerek anne ve kızlarını 100. Yıl Meydanı'nda ağırladı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da onları yalnız bırakmadı.

Yunusemre Belediyesi, 11 Ekim Kız Çocukları Günü dolayısıyla 100. Yıl Meydanı'nda anneler ve kızlarını konuk etti. Çocuklara yönelik atölyelerin ve çeşitli sürpriz etkinlerin olduğu programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Etkinlikte Konuşan Balaban bugünün önemine dikkat çekerek, "Ben de 2 kız babası olarak kız çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu ülkede yıllarca kadının adı olmadı. Kızlarımız ikinci sınıf evlat olarak görüldü. Ama şu bir gerçektir ki kız çocuklarımız ailenin, toplumun ve ülkenin geleceğidir. Bizler kız çocuklarımıza iyi rol model olarak onları yüreklendirerek, hayatın her alanında destekleyerek, özgüven vererek sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Özellikle de kız çocuklarımızın okuyarak ya da meslek edindirme kurslarıyla meslek sahibi olmalarına imkan tanıyarak ekonomik bağımsızlıklarını ele almalarını sağlamak biz ailelerin en önemli görevidir" dedi.

Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı programda aileler, böyle anlamlı bir etkinlik düzenlendiği için Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. - MANİSA