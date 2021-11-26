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Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e yükseltti - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e yükseltti

26.11.2021 12:50
Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e yükseltti

Yüreğir Belediyesi, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan 'e-Devlet' uygulamasında hizmet sayısını 18'e çıkardı.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan 'e-Devlet' uygulamasında hizmet sayısını 18'e çıkardı.

Belediye hizmetlerini internet ortamında vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen Yüreğir Belediyesi, e- Devlet kapısı platformunda sunduğu hizmet sayısını 2 yılda 5'ten 18'e yükseltti.

Yüreğir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün koordinesinde e- Devlet kapısı, turkiye.gov.tr adresinden hayata geçirilen uygulamalarla vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini kolaylıkla yapmaları sağlanıyor.

Belediye hizmetlerinin e- Devlet üzerinden gerçekleşmesinin büyük kolaylık olduğunun altını çizen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çağımızın sunduğu tüm teknolojik imkanları seferber ediyoruz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yaptığımız e-Devlet entegrasyonunda kısa sürede her alanda büyük ilerleme sağladık. Belediye hizmetlerimizin web ortamında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor olması vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıran önemli bir yeniliktir. Sunduğumuz hizmet sayısını her geçen gün artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşlar belediye hizmet binasına gitmeden, web ortamında e-Devlet uygulamasına bağlanarak; Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama, Barkodlu Belge Doğrulama, e-Makbuz Sorgulama, Nikah Salonu Durum Sorgulama, Ücret Tarifesi Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Borç Sorgulama, e- Bodro Sorgulama, Emlak Vergisi Bildirim Sureti/ Rayiç Bedel Sorgulama, Ruhsat Başvuru Sorgulama, Ruhsat Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi), Sicil Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi), Tahakkuk Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi), Tahsilat Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi) işlemlerini gerçekleştirebiliyor. - ADANA

Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e yükseltti

Yüreğir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e yükseltti - Son Dakika
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