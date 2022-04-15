Yüreğir Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor

15.04.2022 11:16
Yüreğir Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor

Yüreğir Belediyesinin pandemi sürecinde başlattığı ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti devam ediyor.

Yüreğir Belediyesinin pandemi sürecinde başlattığı ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti devam ediyor.

Özellikle pandemi süreci ile birlikte son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Yüreğir Belediyesi, depresyon, aile içi iletişim problemleri, panik atak, çocukluk korkuları, dikkat eksikliği gibi rahatsızlık oluşturan hallerin giderilmesinde vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği sunuyor.

Uzman Psikolog Nur Aydoğan, haftada iki gün çocuk, ergen, yetişkin danışmanlığı, grup terapisi ve aile terapisi konularında danışmanlık hizmeti veriyor. Yapılan görüşme ve tetkikler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşlar vakit kaybetmeksizin hastanelere yönlendiriliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Hayat maalesef her zaman iyi gitmeyebiliyor. Bazen kendimizi karamsar ve güçsüz hissedebiliyoruz. Sevinçler kadar acılar da hayatın bir gerçeği. İşte böylesi dönemlerden geçen vatandaşlarımıza destek olmak, yalnız olmadıklarını hatırlatmak için ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesinin tüm ilçe sakinlerine ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler; 444 80 44 çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor. - ADANA

Yüreğir Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor

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Yüreğir Belediyesi, Depresyon, Çocukluk, Yüreğir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor - Son Dakika


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