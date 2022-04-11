Yüreğir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı gıda kolisi yardımı dağıtımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bugüne kadar 88 bin adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, dağıtımlarına Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

Gıda kolilerinin dağıtımı sırasında vatandaşların rencide olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor. İçerisinde 14 farklı ürünün yer aldığı gıda kolilerinde bakliyattan makarnaya, çay ve şekerden sıvı yağa kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, göreve geldikleri günden bu yana 88 bin adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve dar gelirli ailelere ulaştırdıklarını belirterek, "Yüreğir'de ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Gıda kolisi dağıtımı ile vatandaşlarımızın sofralarına küçük de olsa bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Yardımlarımızı Ramazan boyunca da sürdüreceğiz" dedi. - ADANA