Yürekleri ısıtan yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Yürekleri ısıtan yardım

17.03.2022 11:48
Yürekleri ısıtan yardım

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'nda okuyan 50 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu.

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'nda okuyan 50 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu.

Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri devam eden soğuk havalara rağmen insanların yüreğine dokunarak, hayatlarına anlam katmaya devam ediyor. Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası yaptıkları birçok sosyal sorumluluk projesiyle adlarından söz ettiren dernek üyeleri, devam eden soğuk havalarla birlikte Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 50 öğrencinin mont, bot ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Binlerce yardım yerine ulaştı

Sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak binlerce kişiye ulaşıldığını ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ve öğrenciye yardımda bulunduk. Derneğimiz gerek üyelerimiz gerekse de gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin soba, yakacak, gıda, öğrencilerimizin bot, mont ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Malum soğuk havanın etkileri devam ederken, üyelerimizle birlikte Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'nda okuyan 50 öğrencimizin ihtiyaçlarını giderdik. Onların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk. Hayatlarına bir nebze anlam katabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Yapılan anlamlı katkılar için öğrencileri adında teşekkür eden Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ramazan Öztoprak, öğrenciler tarafından yapılan tabloyu Dernek Başkanı Murat Değirmenci ve yönetim kurulu üyelerine hediye etti. - SAMSUN

Yürekleri ısıtan yardım

YORUMLAR
500
Bafra'da asayiş uygulaması Bafra'da asayiş uygulaması Samsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandı Samsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yürekleri ısıtan yardım - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yürekleri ısıtan yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement