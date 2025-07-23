ZAHA\'ya Yeni Ateş Gücü

Zırhlı Amfibi Taarruz Aracı (ZAHA) ateş gücü ÇAKA'nın yeni konfigürasyonları, ÇAKA 30/AT-O VE ÇAKA AT-K ile yüksek zırhlı düşman unsurlarının da bertarafına yönelik önemli bir güç çarpanı haline geldi.

FNSS'nin geliştirdiği, personel taşıyıcı ve komuta aracı olmak üzere farklı konfigürasyonlara sahip olan Zırhlı Amfibi Taarruz Aracı (ZAHA)'ya yeni silah sistemi entegre edildi. Önceden 12.7 mm ve 40mm silahlı ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK) sistemleri bulunan ZAHA'ya şimdi Hassas stabilizasyona sahip 30 milimetre otomatik top ve anti-tank füzeleri bulunan ÇAKA UKK, ZAHA yeni silah sistemiyle IDEF fuarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Silah sistemini anlatan FNSS Araç Elektroniği ve Silah Sistemleri Direktörü Serkan Balbay, "ZAHA aracımız bildiğiniz gibi uzun süredir Deniz Kuvvetlerimizin envanterinde, deniz piyadelerimiz bu aracı kullanıyor. Orijinal konfigürasyonunu da 12,7 ve 40 mm silah sistemine sahipti. Biz bir güncelleme yaptık. Yeni versiyon orta sınıf anti tankı entegre ettik ve 30 mm silah kabiliyeti kazandırdık. Şuanda entegre ettiğimiz anti tank füze de 30 mm silah da yerli üreticilerden. ZAHA aracının muhtemel yeni projelerinde yeni kullanımlarında daha üstün kabiliyet oluşturacağını değerlendiriyoruz. ZAHA kıyı çıkarma harekatlarında kullanılmak üzere tasarlanılmıştı. Anti tank kabiliyeti sayesinde muhtemel zırhlı araçların ve diğer yüksek zırhlı düşman unsurlarının da bertarafına yönelik önemli bir güç çarpanı elde etmiş oluyor" dedi. - İSTANBUL