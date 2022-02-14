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Zehirlendiği ileri sürülen köpek için bir araya geldiler - Son Dakika

Zehirlendiği ileri sürülen köpek için bir araya geldiler

14.02.2022 00:58
Zehirlendiği ileri sürülen köpek için bir araya geldiler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürülen köpek için bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürülen köpek için bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Karasu ilçesine bağlı Çatalövez Mahallesi'nde yaşayan Ali Demir isimli vatandaşa ait köpek öldü. Zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen köpeğin can çekiştiği anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alınarak sosyal medyaya yüklendi. Bir araya gelen bir grup mahalleli de duruma tepki gösterdi.

"Canımız yanıyor, insafsızlık bu"

Açıklama yapan Çatalövez Mahallesi Muhtarı Kemal Gündoğdu, "Yakın zamanda üç yavru daha zehirlendi. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Yapmayın, günahtır. Mahallemizin canlarına kıyıyorlar. Bizim canımız yanıyor. İnsafsızlık bu. Cuma namazı öncesi mahalle camimizde halkı bilinçlendirdik. Hayvanlara sahip çıkmalarını istedik. Çok köpek var, baş edemiyoruz artık. Mahallemize her 6-7 ayda bir çevre ilçelerden köpekler getirilip bırakılıyor. Belediye Başkanımızla görüşerek köpeklerin toplanmasını isteyeceğiz. Bundan sonra mahallemizde zehirlenme olmaması için gayret edeceğiz. Halkımızdan da duyarlılık bekliyorum. Bakmak isteyen aşısını yaptırsın, kimliğini çıkarsın" dedi.

"Zehirlenmeyi belli kişilerin yaptığı düşünülüyor"

Mahalle sakinlerinden Bekir İnan ise, "Zehirlemeyi belli kişilerin yaptığı düşünülüyor. Mahallenin değişik yerlerinde vuku bulmuyor. Sürekli aynı bölgede oluyor. Yapan kişi belli. Herkes kapısındaki köpeği sahiplensin. Sokak köpeklerine meydan bırakılmazsa zehirlenme de son bulur" diye konuştu.

"Bunu yapan insan olamaz, vicdansızlıktır"

Mahalle sakini Özcan İçköprü de, "Yavrulara gözümüz gibi bakıyoruz, büyütüyoruz. Zehirlenen köpeğin çırpındığı videoyu gördüm, neredeyse ağlayacaktım. Bunu yapan insan olamaz, vicdansızlıktır. Bunu yapan bizim mahalleden biri. İnsan sevgisi olmayanın hayvan sevgisi de olmaz. Bunlar da can, bakıma ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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Ali Demir, Sakarya, Köpek, Ölü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zehirlendiği ileri sürülen köpek için bir araya geldiler - Son Dakika


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