Zeydan Karalar, Adana ilçelerinde devir teslim törenlerine katıldı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeydan Karalar, Çukurova, Yumurtalık ve Karataş ilçe belediyelerinde düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı. Karalar, "Bu can bu bedende olduğu sürece hemşehrilerime hizmet edeceğim" dedi.

Adana'nın Çukurova, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde, mazbata ve devir teslim törenleri düzenlendi. Başkan Karalar da mazbata ve devir teslim törenlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Mazbata ve devir teslim törenlerinde Adanalılara hitap eden Karalar, CHP'li ilçe belediye sayısını artırmak için Adana'nın dört bir yanında çok çalıştıklarını ve önemli hizmetler götürdüklerini anlattı. Karalar, çalışırken ayrım yapmadıklarını, hizmeti adaletli, tarafsız götürdüklerini belirtti. Bundan sonra daha çok çalışmaya ve halka daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Karalar, "Bu can bu bedende olduğu sürece hemşehrilerime hizmet edeceğim" diye konuştu.

CHP'nin 9 ilçe belediye başkanlığını alarak tarih yazdığınıı söyleyen Karalar, Çukurova Belediyesi önünde ilçe belediye başkanları ile gökyüzüne barış güvercinleri saldı.

Törenlerin ardından Karalar, Selahattin Eyyubi, Karacaoğlan ve PTT Evleri Mahalleleri'ni kapsayan Büyükşehir'in iftar programında bölge sakinleriyle buluştu.