Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü iş birliğiyle Zeytinburnu Maltepe'de hizmete giren Zeytinburnu İzci Evi'nde eğitimler başladı.

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü iş birliğiyle Zeytinburnu Maltepe'de hizmete giren Zeytinburnu İzci Evi'nde 9-14 yaş arası çocuklar için izcilik eğitimleri başladı. İstanbul'da başka bir örneği olmayan 250 kişilik kapasiteye sahip tesisten çocuk ve gençler ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Zeytinburnu İzci Evi'ne üye olan gençler aynı zamanda Zeytinburnu İzci Kulübü'nün lisanslı birer sporcusu oluyor. Zeytinburnu İzci Evi'nde izciler; okçuluk, archery tag, tırmanma, kampçılık, vb. eğitimleri alabilecek. Genç izciler bu alanda kamp yapabilme imkanı da bulacaklar. Üyelere aynı zamanda İzcilik Federasyonu'nun düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı kamp faaliyetlerine de katılmak için gereken aşamaları da tamamlama imkanı sağlanacak.

Şimdilik izcilik tanıtımı, okçuluk, pentatlon sahası, tırmanış, denge ve koordinasyon parkuru, derslerine başlanılan Zeytinburnu İzci Evi'nde, eğitimlerin tamamı açık havada 2 saat boyunca devam ediyor.

İzci Kulübü üyelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek olan Zeytinburnu İzci Evi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerini, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmelerini; öğrenme şevkini ve keşfetme duygusunu arttırmayı, doğayı ve çevreyi sevmelerini, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun, yenilikçi fikirler ortaya koyabilmelerini ve çocukların analitik düşünme becerisine sahip olabilmelerini amaçlıyor.

İzcilik adına İstanbul'daki tesisi sunan Zeytinburnu İzci Evi; 1 depo, 1 sanat odası, 3 derslik, 1 atölye, denge parkuru, bay ve bayan mescit, bay-bayan WC, voleybol, basketbol, badminton, archery tag sahası, okçuluk alanı, tırmanma duvarı, mini şelale, bostan tarım alanı, çadır alanı, kamp ateşi alanı, pentlanton, 2 kamelya derslik, 4 ünite toplantı odası, kütüphane, ders çalışma alanı, araştırma ve bilgisayar odası, lokal, idari işler ve kayıt odalarından oluşuyor. - İSTANBUL