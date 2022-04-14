Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu

14.04.2022 16:01

Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu Zeytinburnu'nda düzenlenen Ramazan Seminerleri çerçevesinde Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda düzenlenen Ramazan Seminerleri çerçevesinde Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Ramazan Seminerleri programı düzenlendi. Programa Yazar Mehmet Fatih Çıtlak konuk oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zeytinburnulu vatandaşlar, programı ilgiyle dinlerken Çıtlak, seminerde Ramazan'ın önemi ve dini konulara ilişkin bilgi verdi.

"İyi bir iz bırakmak lazım"

Seminerde konuşan Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, şunları kaydetti: "İyi bir iz bırakmak lazım. Böyle söyleyince binayı yapmak, mimari eser bırakmak, koca koca kitaplar yazmak, tıklanma rekorları kırmak iyi bir şey bırakmak diye düşünüyorsunuz. Şunu söylüyorum; kapınızın önünden geçerken bir insanda bıraktığınız iz ne sizin zihninizden kayboluyor ne de Allah onu siliyor. Tövbe ederseniz kötülükler siliniyor. Yine vicdan muhasebesi bir şekilde sizde kalıyor. İyilik yapıp unutsanız bile Allah onu unutturmuyor. Bizim insanımız doğruyu ve güzeli öğrenmek için her zaman istekli. En azından bu isteği kaybetmeyelim ve bununla alay etmeyelim. Hepimizin hataları var"

Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu
Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu
Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu
Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu
Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu
Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu
Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu
Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Ramazan Seminerlerinin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu - Son Dakika


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