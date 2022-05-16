Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu

16.05.2022 15:57
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu

Zonguldak'ta engelli gençler bir günlüğüne asker oldu.

Zonguldak'ta engelli gençler bir günlüğüne asker oldu. Askerlik sevincini yaşayan gençler, askerlik yemini etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Zonguldak'ta engellilere yönelik temsili askerlik töreni düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Temsili askerler adına günün anısına Recep Islak konuşma gerçekleştirdi. Kütüğe isim çakılmasının ardından 12 engelli genç askerlik yemini etti. Yemin töreninin ardından protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Yemin töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bir hafta boyunca kıymetli kardeşlerimizle empati yaparak onları daha iyi anlayarak onlarla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak adına birçok etkinlik yaptık. Bu etkinliklerin önemli bir kısmına da bizzat ben katıldım. Şunu düşünebiliyoruz, engelli olmak insanın elinde olan bir şey değil. Bu isteğe bağlı olmadığına göre engelli olan kişilere de bu yönde toplum olarak destek olmalıyız" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, "Askerlik Türk Milleti'nin özüne ve ruhuna O'na dünya üzerinde yegane ordu ve millet olma onurunu bahşeden bir hazinedir. Askerlik Türk İnsanı'nın hayatında gençlikten olgunluğa giden yolda dönüm noktasıdır. Türk Milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey bunun gurur ve onurunu bir ömür boyu taşır" şeklinde konuştu.

Bomba Arama Köpeği Şila'nın gösterisinin ardından protokol üyeleri ve askerlerin aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, pasta kesiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu

YORUMLAR
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Zonguldak, Engelli, Tören, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika


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