Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor - Son Dakika
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Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor

26.04.2022 11:51
Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor

Bozüyük'te ilçe merkezinde ki Zübeyde Hanım Caddesi Bozüyük Belediyesi ekiplerince rengarenk uğur böcekleri ile donatılıyor.

Bozüyük'te ilçe merkezinde ki Zübeyde Hanım Caddesi Bozüyük Belediyesi ekiplerince rengarenk uğur böcekleri ile donatılıyor.

Bozüyük'te havaların ısınması ile birlikte hız kazanan yol, çevre düzenlemesi, temizlik gibi çalışmaların yanı sıra şehir estetiğine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Çalışmalar dahilinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan mantar dubalar renk renk uğur böceği görünümünde boyanarak caddeye ayrı bir güzellik katıyor. Belediye bünyesinde staj yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri Belediye Park ve Bahçeler birimi peyzaj mimarları ile birlikte dekoratif dubaları cıvıl cıvıl renklerde uğur böceği ve farklı ilgi çekici karakterlerde boyayarak caddeyi daha renkli ve güzel bir hale getiriyor. Bozüyük Belediyesi'nin kent estetiğini arttırmaya yönelik bu çalışması vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılandı. - BİLECİK

Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor
Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor
Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor
Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor
Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor
Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor

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Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Mantar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor - Son Dakika


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