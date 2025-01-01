1 milyonluk soruyu açtıran Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı - Son Dakika
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1 milyonluk soruyu açtıran Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı

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"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yılbaşı özel programına katılan ünlü rapçi Ceza, 1 milyon TL değerindeki son soruda yarışmadan çekilerek 500 bin TL ödül kazandı. Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

01.01.2025 14:15
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ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler kamera karşısına geçti.

SON SORUYA KADAR GELMEYİ BAŞARDI

Yarışmaya katılan isimler arasında rapçi Ceza da yer aldı. Ceza, Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda son soruya kadar gelmeyi başardı.

1 MİLYON SORUYU AÇTIRDI

1 milyon TL değerindeki soruda "Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak'ta 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?" diye soruldu.

KAZANDIĞI PARAYI ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA BAĞIŞLADI

Şıklarda ise 13-33-53-73 gibi cevaplar yer aldı. Ünlü sanatçı soruya cevap vermeyip yarışmadan çekilmeyi tercih etti ve 500 bin TL kazandı. Doğru cevap ise A şıkkı 13 olarak açıklandı. Ceza kazandığı 500 bin TL'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

1 milyonluk soruyu açtıran Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu\'na bağışladı

Rapçi Ceza, Yılbaşı, Magazin, 3-sayfa, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 milyonluk soruyu açtıran Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • monşer null:
    Ayarlamışlar Pek İnandırıcı Gelmedi Bana 55 9 Yanıtla
  • poyraz can:
    cezayı bilirim severim ama 1 milyona kadar gelmesi kurgu mesela doğu demirkol da açtırdı o kadar kolay değil o işler. 60 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    demekki hile var reklam tamamen 43 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    kurum mudurleri yesin simdi o parayi saniyorki gercek sahiplerine ulasacak turkiye burasi acin gozunuzu 39 3 Yanıtla
  • Mehmet Vural:
    düzmece 27 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal ceza candır 26 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    1 milyona bi evin tuvaletle giris koridorunu falan alirsin sayenizde baya buyuk odul 20 3 Yanıtla
  • müjdat aysu:
    bide inansak cevapları ezberletmeseler 17 0 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    helal olsun Allah kabul etsin adamsın ceza 13 2 Yanıtla
  • Coronaci :
    Adam gibi adam helal olsun 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: 1 milyonluk soruyu açtıran Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı - Son Dakika
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