ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler kamera karşısına geçti.
Yarışmaya katılan isimler arasında rapçi Ceza da yer aldı. Ceza, Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda son soruya kadar gelmeyi başardı.
1 milyon TL değerindeki soruda "Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak'ta 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?" diye soruldu.
Şıklarda ise 13-33-53-73 gibi cevaplar yer aldı. Ünlü sanatçı soruya cevap vermeyip yarışmadan çekilmeyi tercih etti ve 500 bin TL kazandı. Doğru cevap ise A şıkkı 13 olarak açıklandı. Ceza kazandığı 500 bin TL'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 1 milyonluk soruyu açtıran Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı - Son Dakika
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