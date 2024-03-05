10 gündür haber alınamayan kişi için endişe

3.Sayfa

"Benden 7 gün haber alamazsanız fotoğraflarımı her yerde paylaşın" demişti, 10 gündür kayıplara karıştı

Gözü yaşlı abla, 10 gündür haber alamadığı kardeşinden gelecek haberi bekliyor

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mustafa İşler'den 10 gündür haber alamayan yakınları umutla gelecek haberi bekliyor.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 39 yaşındaki Mustafa İşler, asrın felaketinden olumsuz etkilendi ve iş yerini kaybetti. Asrın felaketi sonrası borçları nedeniyle zor günler geçiren İşler, psikolojik olarak da olumsuz etkilendi. Hurda toplamak için 24 Şubat Cumartesi günü evinden ayrılan İşler, adeta sırra kadem bastı. Yanına cep telefonu ve para almayan İşler 'den haber alamayan yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

"Benden 7 gün haber alamazsanız fotoğraflarımı her yerde paylaşın"

Kardeşinin yanına para ve cüzdan almadan evden ayrıldığını belirten 45 yaşındaki Cemile Eğer, " 24 Şubat Cumartesi günü sabah her zamanki gibi işe gitmiş. Yanında sadece 100 TL parası vardı. Kardeşimi bulmak için Kıbrıs'tan geldim. Sokak sokak aradım. Bütün köyü aradım. Sordum soruşturdum. 2 gün önce yoldan 500 metre uzaklıkta tarla içerisinde motoru bulundu. Kaybolmadan bir hafta önce ablasına ben 7 gün içerisinde gelmezsem fotoğraflarımı her yerde paylaşın ve emniyete haber verin demiş. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Her yere baktık. Polisler her yeri arıyor hiç bir şekilde bir sonuç yok. Çok mutsuzuz ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyoruz. Bekliyoruz elimizden hiç bir şekilde bir şey gelmiyor" dedi.