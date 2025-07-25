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10 orman kahramanı burada şehit oldu

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10 orman kahramanı burada şehit oldu
25.07.2025 09:45  Güncelleme: 10:11
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10 orman kahramanı burada şehit oldu
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Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan ve aynı yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesinin son hali amatör kamera tarafından görüntülendi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti. Yangında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 kişiyle birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dün cenaze namazları kılınan şehitler son yolculuklarına uğurlanmıştı.

İŞ MAKİNESİ KÜLE DÖNMÜŞ

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi. Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

10 orman kahramanı burada şehit oldu

İŞ MAKİNASININ 300 METRE İLERİSİNDE ŞEHİT OLDULAR

Öte yandan, edinilen bilgilere göre, küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.

ORMAN ŞEHİTLERİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan ekibin bölgede yaptığı mücadele ise kamera kayıtlarına yansıdı. Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden 3 ekip arkadaşının son fotoğrafı ise görenlerin yüreklerini dağladı.

10 orman kahramanı burada şehit oldu
Kaynak: İHA

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