108 Yıl Hapis Cezalı Kadın Yakalandı

Kırklareli'nde 108 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesinde 108 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli kadın, Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Valimizi, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.