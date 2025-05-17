11 Suç Örgütüne Operasyon: 86 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 86 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 86 şüphelinin tutuklandığını belirterek, " İstanbul'da T.B. (tutuklandı) ve S.G'nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt), Diyarbakır'da Ş.T.'nin (tutuklandı), Ankara'da R.A.'nın (tutuklandı), Gaziantep'te S.Y.'nin (tutuklandı), Şanlıurfa'da M.A.'nın (tutuklandı), Samsun'da G.A.'nın (yurt dışı firar), Bursa'da C.A.'nın (tutuklandı), Kocaeli'de F.M.T.'nin (tutuklandı), Tekirdağ'da A.E.A.'nın (yurt dışı firar), Uşak'ta B.G.'nin (yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı 11 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır süren operasyonlarda T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T., isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 86'sı tutuklandı. 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri, KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Cinayet, Tefecilik, Uyuşturucu Madde Ticareti, Mala Zarar Verme ve Hakaret suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 48 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet çelik yelek,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." - ANKARA