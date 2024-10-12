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15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. EDİRNE'nin İpsala ilçesinde E.K. (15), ailesinin husumet yaşadığı Bekir İşlek'i (44) 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ile eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi de alarak husumetlileri Bekir İşlek'in oturduğu eve gitti. Evin önüne çıkan İşlek, husumetli aileyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.K., cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçakladı. Ağır yaralanan İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken, husumetli aile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir İşlek, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra E.K., Z.K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.