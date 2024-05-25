17 İlde Organize Suç Örgütüne Operasyon: 18 Tutuklama - Son Dakika
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17 İlde Organize Suç Örgütüne Operasyon: 18 Tutuklama

17 İlde Organize Suç Örgütüne Operasyon: 18 Tutuklama

Aydın merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık olayı tespit edildi. 38 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.05.2024 10:02
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Aydın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşarak dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelileri tespit edildi. Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 38 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 19'u adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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