Isparta'da 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan G.M. isimli şahıs adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.M., gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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