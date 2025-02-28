19 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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19 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

19 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 32 yıl hapis cezası bulunan M.D. polis takibiyle yakalanıp cezaevine gönderildi.

28.02.2025 21:24
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Samsun'da 19 suçtan aranan ve 32 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından hakkında 19 farklı yakalama müzekkeresi bulunan M.D. (43) isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın, işlemiş olduğu suçlar nedeniyle toplam 32 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 19 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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