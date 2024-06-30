Evlilik teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

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Eskişehir'de Necmettin Tepecik (69), 2 yıl önce evlilik teklifini reddeden Hatice Usalan'ı (57) işe gitmek için beklediği durakta pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan Usalan kurtarılamazken, olayın ardından kaçan Necmettin Tepecik, boş bir arazide intihar etti.

2 AY ÖNCE BAŞKA BİRİYLE EVLENDİ

Necmettin Tepecik, 2 yıl önce Hatice Usalan'a evlilik teklifinde bulundu. Ancak Usalan teklifi geri çevirdi. Usalan, kendisini sürekli rahatsız ettiği belirtilen Necmettin Tepecik hakkında geçen yıl uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdı. Evini ve telefonunu değiştiren Hatice Usalan, 2 ay önce de başka biriyle evlendi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan Hatice Usalan, dün sabah 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıktı. Dinçler Sokak'a yakın otobüs durağına giden Hatice Usalan, burada 2 yıl önce evlilik teklifini kabul etmediği Necmettin Tepecik'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Usalan, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hatice Usalan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

BOŞ BİR ARAZİDE İNTİHAR ETTİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak Necmettin Tepecik'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Tepecik'in, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Hatice Usalan'ın cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Artvin'in Hopa ilçesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.