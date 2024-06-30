Evlilik teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Evlilik teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Evlilik teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eskişehir'de 69 yaşındaki Necmettin Tepecik, 2 yıl önce evlilik teklifini reddeden 57 yaşındaki Hatice Usalan'ın başka biriyle evlendiğini öğrenince dehşet saçtı. Usalan'a sabah saat 06.00 sıralarında işe gitmek için beklediği durakta pusu kuran Tepecik pompalı tüfekle ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Usalan kurtarılamazken, olayın ardından kaçan Necmettin Tepecik, boş bir arazide intihar etti.

30.06.2024 13:52
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Eskişehir'de Necmettin Tepecik (69), 2 yıl önce evlilik teklifini reddeden Hatice Usalan'ı (57) işe gitmek için beklediği durakta pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan Usalan kurtarılamazken, olayın ardından kaçan Necmettin Tepecik, boş bir arazide intihar etti.

2 AY ÖNCE BAŞKA BİRİYLE EVLENDİ

Necmettin Tepecik, 2 yıl önce Hatice Usalan'a evlilik teklifinde bulundu. Ancak Usalan teklifi geri çevirdi. Usalan, kendisini sürekli rahatsız ettiği belirtilen Necmettin Tepecik hakkında geçen yıl uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdı. Evini ve telefonunu değiştiren Hatice Usalan, 2 ay önce de başka biriyle evlendi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan Hatice Usalan, dün sabah 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıktı. Dinçler Sokak'a yakın otobüs durağına giden Hatice Usalan, burada 2 yıl önce evlilik teklifini kabul etmediği Necmettin Tepecik'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Usalan, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hatice Usalan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

BOŞ BİR ARAZİDE İNTİHAR ETTİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak Necmettin Tepecik'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Tepecik'in, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Hatice Usalan'ın cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Artvin'in Hopa ilçesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepecik, Hatice, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlilik teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kemsl: Allah'ım sen bizi şaşırtma Yarabbim! 56 0 Yanıtla
    Ali murat Çetinkaya: Allah kimseyi şaşırtmaz kul kendini şaşırt tır 17 2
  • Yunus Uslu: Yaşın kaç başın kaç .. bir de gençlik öyle gençlik böyle diye laf eder bunlar 39 2 Yanıtla
    Duran Çalık: sevmenin yaşı olmaz 5 15
  • Orhan Yüksel: Halktan şu silahları toplayın artık. 36 0 Yanıtla
    Duran Çalık: toplasalar da yapan bir daha yapar niyeti öldürmek değil mi 7 0
  • Mehmet Ali Alkan: ne aşk ama ?????????!!!!!!!!!! 16 11 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Bu yaşta!Yuh yani . 5 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: millet iyice sıyırdı kafayı yedi 3 0 Yanıtla
  • Aylin Alemdar: Bu ne ya 3 0 Yanıtla
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