20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu - Son Dakika
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20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu

20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca esnasında kaza yapınca yakayı ele verdi.

06.03.2024 01:49
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Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca esnasında kaza yapınca yakayı ele verdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobili takibe alan ekipler, aracı yaklaşık 20 kilometre takip etti. Otomobil, Kapıkule yolunda kontrolden çıkarak su tahliye kanalına girdi.

Kazadan yara almadan kurtulan Türk uyruklu aracın sürücüsü Ş.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu - Son Dakika

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