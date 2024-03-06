20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu

İzmir'de Otomobil Taklalar Atarak Yan Yola Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak taklalar attıktan sonra bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.