Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca esnasında kaza yapınca yakayı ele verdi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobili takibe alan ekipler, aracı yaklaşık 20 kilometre takip etti. Otomobil, Kapıkule yolunda kontrolden çıkarak su tahliye kanalına girdi.
Kazadan yara almadan kurtulan Türk uyruklu aracın sürücüsü Ş.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › 20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu - Son Dakika
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak taklalar attıktan sonra bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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