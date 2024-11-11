24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar

Geniş Video İzle

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 24 saat içerisinde çok sayıda yavru kedi ölü olarak ağaca asılmış vaziyette bulundu.

11.11.2024 19:33  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Silivri ilçesinde 24 saat içerisinde çok sayıda yavru kedi ölü olarak bulundu.

İnönü Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı bir apartmanın önünde bulunan ağaca asılan 2 poşet mahallelilerin dikkatini çekti. Akşam yürüyüşü için sahile gitmek üzere evden çıkan bina sakini, üzüm ağacına asılı poşet içerisinde ölü 2 yavru kedinin olduğunu fark etti. Dün akşam saatlerinde ise iddiaya göre Silivri'de farklı sokaklarda birçok ölü kedi daha bulundu. Kedilere su ve mama verdiğini söyleyen bazı mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar

"SON 2 GÜN İÇERİSİNDE BURADA 8- 9 YAVRU KEDİ ÖLDÜ"

Ölü kedilerin bulunduğu bölgedeki bir iş yerinin çalışanı olan Emine Kaptan, "Yavru kedilerinin ölümüyle ilgili ya soğuktan ya da zehirlenme ama diyorum zehirlenme olsa büyük kedilerde ölür. Son 2 gün içerisinde burada 8-9 tane yavru kedi öldü. Bende kedileri hazır mama alıp veriyoruz. 'dedi.

24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar

Serhat Yönet ise, "Ben burada oturuyorum, burada kedileri besliyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Ama nedense son 22 saat içerisinde 22 yavru kedi öldü ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Açlıktan desek zannetmiyoruz. Burada herkes yemek veriyor, su veriyor. Nedendir bilmiyoruz. Zehirlenme diyeceğim ama bundan da emin değilim. Bu olayın araştırılmasını istiyorum" dedi.

24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar
Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Silivri, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bu Kim:
    iyiki cehennem var bunlar icin 6 0 Yanıtla
  • NACİ Karabacak:
    vicdansiz merhametsizler .. 1 0 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    satanistler yapmış kan emerlervampir 0 0 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    ha insan ha kedi ne farkeder can candır eyyy insan suretinde dunyada gezen şeytan elbet seninde birgün hesabın sorulur 0 0 Yanıtla
  • YoH null:
    bunu yapanlar derhal bulunmalı 0 0 Yanıtla
  • Derviş:
    satanist ler yapmıştır onlarda kedi öldürmek kutsal sayılıyor huzur bulunuyor 0 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İnsallah büyü işi değildir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
19:34 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
09:41 Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
09:40 Yarısı Bizden kampanyasının detayları Kiracıya da destek var Yarısı Bizden kampanyasının detayları! Kiracıya da destek var
09:39 Meteoroloji’den 15 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
09:23 Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda
09:11 Bitcoin adeta para basıyor Bir yılda iki kattan fazla yükseldi Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 20:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: 24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.