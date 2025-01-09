25 Yıl Hapisle Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı

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44 suç kayıtlı, 25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli şehir turu atarken yakalandı

Yaşından büyük suç dosyasıyla gezen şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma, ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan 44 ayrı suç kayıtlı şüpheli şehir turu yaparken yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan Güven Timleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 44 ayrı suç dosyası bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.E.,yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler şüpheliyi gezmek için turlarken yakaladı. İfadesi alınmak için emniyete götürülen M.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.