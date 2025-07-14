28 Yıl Sonra Yakalandı

İstanbul'da 28 yıl önce yağma suçu işleyen ve 23 yıl 9 ay 9 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Çanakkale'de yakalandı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan işlem gören N.Ç.'nin (60) cezası 28 yıl sonra adli makamlardan geldi. 23 yıl 9 ay 9 gün hapis cezası alan şahıs Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Temmuz tarihinde yakalandı. N.Ç. emniyetteki işlemleri ardından cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE
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