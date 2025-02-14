3 kişiyi öldürdü, "Hayatım karardı" dedi - Son Dakika
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3 kişiyi öldürdü, "Hayatım karardı" dedi

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20 yaşındaki Talat A., sevgilisinin taciz edildiğini öğrenince kayınbaba ve iki damadını öldürdü. Zanlı ifadesinde pişman olduğunu belirtti.

14.02.2025 10:22  Güncelleme: 11:29
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde medikal ürünler satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren 20 yaşındaki Talat Ateş saldırı sonrası kısa süre sonra yakalandı.

3 kişiyi öldürdü, 'Hayatım karardı' dedi

TACİZ İDDİASI

İddiaya göre, Talat A.'nın (20) kız arkadaşı A.A. (17), Fuat Kalaycık'ın (64) iş yerinde staja başladı. Talat A., iş çıkışı kız arkadaşı A.A.'yı almaya gitti. Sevgilisinin moralini bozuk gören Talat A.'nın sorgusu üzerine A.A.'nın "Fuat Kalaycık beni taciz etti" dediği öne sürüldü. Duruma öfkelenen Talat A., evine giderek tabancalarını aldı ve iş yerine geldi.

3 kişiyi öldürdü, 'Hayatım karardı' dedi
Oğuzhan Söylemezler (solda), Fuat Kalaycık (ortada), Özgür Ozan Ekinci (sağda)

MERMİLER BİTENE KADAR ATEŞ ETTİ

Ardından her iki tabancasında mermileri bitene kadar ateş açtı. Açılan ateş sonucu Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler (29) kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisinin ardından cenazeler defnedildi. Olayın ardından kaçan Talat A. ise, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişiyi öldürdü, 'Hayatım karardı' dedi

"KEŞKE OLMASAYDI, HAYATIM KARARDI"

Katil zanlısı Talat A.'nın sorgusunda, "Kız arkadaşımdan taciz edildiğini duydum. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın çalıştığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talat A. adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 kişiyi öldürdü, "Hayatım karardı" dedi
Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 kişiyi öldürdü, 'Hayatım karardı' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • süleyman hakan gökşen:
    tamamen yalan, olay araştırılsın, haraç isteme ya da ihale söz konusu olabilir, özellikle kız arkadaşım dediği kişi mutlaka çapraz sorguya alınmalı, böyle eften püften sebeple cinayet işlenmez.. 30 11 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    delikanlı idiysen, doğrudan silahsız gidip hesap sorsaydın ya.. 21 1 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    böyle vahşileri meydanda sallandıracan kendini kurtarmak için yalan söylediği belli görüntüde üçünede sıkıyor hadi diyelim taciz var 3 üde birdenmi taciz etti ? 7 0 Yanıtla
  • omer9068:
    beş dakikalık delikanlılık yaparsan ömür boyu devlete karılık yaparsın cezaevinde 0 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    tam bi lavuk 0 0 Yanıtla
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