4 bin 139 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Çember-23' operasyonları ile 4 bin 139 kişinin yakalandığını açıkladı.

10.10.2024 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen "Çember-23" operasyonları ile hapis cezasına yönelik yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik "Çember-23" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 4 bin 139 şahıs yakalandı. Şahısların 4 bin 60'ının 0-5 yıldır, 51'inin 5-10 yıldır ve 28'inin ise 10 yıl üzeri aranmakta olduğu tespit edildi. Bu şahısların; 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten 106'sı cinsel suçlardan, 721'i narkotik suçlarından, 49'u terör suçlarından, 448'i KOM ( Kaçakçılık, Organize) ve bin 565'i diğer suçlardan arandığı belirtildi.

1 dakika sonra yakalandı

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda aranma kaydı oluşturulan bir şahsın bir dakika sonra yakalandığını belirterek, "Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43'te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çember, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 bin 139 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
13:18 Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı’nın ’’yapı’’ iddialarıyla dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı'nın ''yapı'' iddialarıyla dalga geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:46 Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya’dan şaşırtan değişim Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim
12:43 İstanbul’da asansör faciası: 25 yaşındaki kadın işçi feci şekilde can verdi İstanbul'da asansör faciası: 25 yaşındaki kadın işçi feci şekilde can verdi
12:40 THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:22 Dünyaca ünlü isim, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda Dünyaca ünlü isim, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
12:15 Vatandaşa domuz eti yediren ünlü köfteci kim Altaylı isim vermeden markayı açık etti Vatandaşa domuz eti yediren ünlü köfteci kim? Altaylı isim vermeden markayı açık etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 08:50:12. #1.12#
SON DAKİKA: 4 bin 139 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.